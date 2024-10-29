مهرجان الجونة

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أمير المصري بتشيرت فلسطين وجيهان الشماشرجي تخطف الأنظار.. 27 صورة من فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة

07:50 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 27 صورة
    أمير المصري من مهرجان الجونة
  • عرض 27 صورة
    أمير المصري
  • عرض 27 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 27 صورة
    عمرو عابد
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    الإعلامية بوسي شلبي
  • عرض 27 صورة
    أحمد داش
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 27 صورة
    محمد الشرنوبي
  • عرض 27 صورة
    فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 27 صورة
    محمد رياض
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن من فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن من مهرجان الجونة السينمائ
  • عرض 27 صورة
    نور قدري
  • عرض 27 صورة
    يسرا
  • عرض 27 صورة
    محمد حاتم_2
  • عرض 27 صورة
    لقاء الخميسي
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كتب- مروان الطيب:

يواصل نجوم ونجمات الوسط الفني الاحتفاء بفعاليات اليوم السادس من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وحرص عدد كبير على حضور عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية وهم أمير المصري الذي ظهر مرتديًا تي شيرت كتب عليه "فلسطين"، أحمد داش، أمينة خليل، جيهان الشماشرجي، لقاء الخميسي، عمر الشناوي، المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، سيد رجب، شريف رمزي، يسرا، محمد حاتم، محمد الشرنوبي، نور قدري، الإعلامية بوسي شلبي، أحمد حاتم، عمرو عابد.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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