أمير المصري بتشيرت فلسطين وجيهان الشماشرجي تخطف الأنظار.. 27 صورة من فعاليات سادس أيام مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

يواصل نجوم ونجمات الوسط الفني الاحتفاء بفعاليات اليوم السادس من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وحرص عدد كبير على حضور عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية وهم أمير المصري الذي ظهر مرتديًا تي شيرت كتب عليه "فلسطين"، أحمد داش، أمينة خليل، جيهان الشماشرجي، لقاء الخميسي، عمر الشناوي، المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، سيد رجب، شريف رمزي، يسرا، محمد حاتم، محمد الشرنوبي، نور قدري، الإعلامية بوسي شلبي، أحمد حاتم، عمرو عابد.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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