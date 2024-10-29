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أحمد شوقي لـ"مصراوي": حسن يوسف يتمتع بمكانة في ذاكرتنا وذاكرة السينما المصرية

07:29 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

أحمد شوقي

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الجونة- منى الموجي:

قال الناقد أحمد شوقي رئيس برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، إن للفنان حسن يوسف مكانة في ذاكرة السينما المصرية، وإنه تأثر بوفاته.

وأشار شوقي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أنه يحب مقولة تقول إن الإنسان لا يموت مرة واحدة، ولكن يسدد حياته على أقساط، وكلما مات شخص له مكانة في ذاكرتنا يدفع قسطا من حياته، حتى تنتهي كل الأقساط ويرحل هو أيضا.

وأضاف "ومع وفاة كل فنان لنا ذكريات معه ومع أفلامه في السينما، نجد أنفسنا نسترجع اسمه ونفكر في صور كثيرة، فنتأثر"، متابعا "لما بنسمع إن فنان كبير زي حسن يوسف مات بنتهز، حتى لو كان متوقف عن العمل أو لا يقدم أعمال مؤثرة بس في النهاية عنده مكانة في ذاكرتنا وذاكرة السينما المصرية".

حسن يوسف واحد من أهم نجوم السينما في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام في العصر الذهبي، ومن بين أعماله: أنا حرة، الباب المفتوح، زقاق المدق، التلميذة، المجرم، كفاني يا قلب، صوت الحب، 7 أيام في الجنة، آدم والنساء.

أحمد شوقي حسن يوسف مهرجان الجونة السينمائي
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