لقاء الخميسي لـ"مصراوي": حسن يوسف ممثل مهم.. وكان راجل جميل وطيب جدا

الجونة- منى الموجي:

قالت النجمة لقاء الخميسي، إن خبر رحيل النجم الكبير حسن يوسف، أصابها بالحزن، مؤكدة أنها التقت به أكثر من مرة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي": "أستاذ حسن يوسف راجل جميل وإنسان طيب جدا، اتعاملنا مع بعض أكتر من مرة، ومكانش فيه فرصة أصور معاه حاجة، قابلته كتير وقعدت معاه وحضرنا مع بعض حاجات كتير".

وتابعت لقاء "ممثل مهم جدا وجميل ومحترم، ولما بتلاقي التاريخ فيه ناس بتختفي بتتخضي لأننا كنا معاصرين للجيل ده، ربنا يرحمه ويصبر قلب أسرته".

واختتمت مؤكدة أنها لا تعتبر الذين توفوا غابوا عنا "بالنسبة لي أعتبرهم مازالوا موجودين".

حسن يوسف واحد من أهم نجوم السينما في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام في العصر الذهبي، ومن بين أعماله: أنا حرة، الباب المفتوح، زقاق المدق، التلميذة، المجرم، كفاني يا قلب، صوت الحب، 7 أيام في الجنة، آدم والنساء.