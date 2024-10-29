مهرجان الجونة

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بسنت شوقي تنشر جلسة تصوير من مهرجان الجونة السينمائي

03:50 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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كتبت- سهيلة أسامة:

ظهرت الفنانة بسنت شوقي، في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بإطلالة أنيقة.

ونشرت "شوقي" الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت فستان فضي طويل.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "جميلة، كفاية حلاوة، قمراية، ولا غلطة حقيقي، بتجنني".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم 24 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل، وشهدت فعاليات الأيام السابقة، إقامة جلسات حوارية لعدد من المخرجين والصناع: إسعاد يونس، المخرج هاني أبو أسعد، محمود حميدة.

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