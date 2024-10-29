مهرجان الجونة السينمائي ينعى الراحل حسن يوسف

كتبت- سهيلة أسامة

نعى مهرجان الجونة السينمائي الفنان حسن يوسف الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عامًا.

وأصدرت إدارة المهرجان نعيًا عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام"، وجاء في البيان: "رحل اليوم عن عالمنا النجم المصري الكبير حسن يوسف، عن عمر يناهز 90 عامًا، ترك يوسف إرثًا رائعًا من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الخالدة في أذهان المشاهدين، خالص التعازي من مهرجان الجونة السينمائي لأسرة وأصدقاء وزملاء النجم الراحل".

وأعلن خبر الوفاة محمد يوسف، شقيق الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

اقرأ أيضًا:

أول منشور من نجل الفنان الراحل حسن يوسف:" ببالغ الألم أنعي والدي"

إنجي علي تنعى الراحل حسن يوسف بهذه الكلمات