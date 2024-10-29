توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.. جلسات وندوات سادس أيام "الجونة السينمائي"

الجونة- منى الموجي:

يشهد اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تنظيم مهرجان الجونة السينمائي عدد كبير من الفعاليات الفنية، من جلسات وحفل توزيع جوائز، ونستعرضها في السطور التالية..

مسرح سيني جونة

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

حوار مع: سمر شِشَة وأماني الجميل.

1:00 - 2:30 مساءً

الأفلام القصيرة: إطلاق العنان لمستقبل من الموهبة والإبداع

المتحدثون: سامح علاء، صفي الدين محمود، كميل فارين، سيمون باردوني، يدير الجلسة: آية دوارة.

حجرة المنتدى

11:30 صباحًا- 1:00 مساءً

رحلتان للفيلم الوثائقي

المتحدثون: هالة جلال، إيمانويل شيكون، مي عودة، محمد صيام، يدير الجلسة: أولا سلوى

3:00 - 4:30 مساءً

مواهب جديدة: أضواء على نجوم صاعدة، يدير الحوار: ميلاني جودفيلو.

حجرة الورش

2:00 - 3:30 مساءً

البرمجة في المهرجانات السينمائية، تدريب: أندرو محسن.

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

9:30 مساء

توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.