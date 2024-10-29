توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.. جلسات وندوات سادس أيام "الجونة السينمائي"
الجونة- منى الموجي:
يشهد اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، تنظيم مهرجان الجونة السينمائي عدد كبير من الفعاليات الفنية، من جلسات وحفل توزيع جوائز، ونستعرضها في السطور التالية..
مسرح سيني جونة
11:00 صباحًا- 12:30 مساءً
حوار مع: سمر شِشَة وأماني الجميل.
1:00 - 2:30 مساءً
الأفلام القصيرة: إطلاق العنان لمستقبل من الموهبة والإبداع
المتحدثون: سامح علاء، صفي الدين محمود، كميل فارين، سيمون باردوني، يدير الجلسة: آية دوارة.
حجرة المنتدى
11:30 صباحًا- 1:00 مساءً
رحلتان للفيلم الوثائقي
المتحدثون: هالة جلال، إيمانويل شيكون، مي عودة، محمد صيام، يدير الجلسة: أولا سلوى
3:00 - 4:30 مساءً
مواهب جديدة: أضواء على نجوم صاعدة، يدير الحوار: ميلاني جودفيلو.
حجرة الورش
2:00 - 3:30 مساءً
البرمجة في المهرجانات السينمائية، تدريب: أندرو محسن.
مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة
9:30 مساء
توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.
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