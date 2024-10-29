الثلاثاء.. تعرف على جدول أفلام سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي

الجونة - منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعاليات دورته السابعة، ويعرض في سادس أيامها، عددا كبير من الأفلام المشاركة في مسابقاته المختلفة، وهي:

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 85 د

أخر فتاة استعراض

9:30 مساءً | 93 د

196 متر

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

2:30 مساءً | 98 د

المعماري

5:00 مساءً | 111 د

حصار المد والجزر

7:30 مساءً | 90 د

يا إلهي!

سي سينما 1

11:30 صباحًا | 85 د

تدفُّق

2:00 مساءً | 71 د

برنامج الأفلام القصيرة 2

4:15 مساءً | 99 د

سام

6:30 مساءً | 113 د

غريب

9:30 مساءً | 93 د

قصة سليمان

سي سينما 2

12:00 مساءً | 82 د

برنامج الأفلام القصيرة 1

2:15 مساءً | 75 د

ذاكرتي مليئة بالأشباح

4:00 مساءً | 100 د

أبناء

6:15 مساءً | 82 د

أبي

8:30 مساءً | 100 د

رفعت عيني للسما

سي سينما 3

12:15 مساءً | 105 د

يتعلَّم

2:30 مساءً | 104 د

عن السقوط

5:00 مساءً | 89 د

نافذة على فلسطين - أفلام قصيرة

8:30 مساءً | 110 د

المملكة

أكاديمية ديزي

7:00 مساءً | 90 د

برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 1

10:00 مساءً | 140 د