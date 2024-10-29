الثلاثاء.. تعرف على جدول أفلام سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي
الجونة - منى الموجي:
يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعاليات دورته السابعة، ويعرض في سادس أيامها، عددا كبير من الأفلام المشاركة في مسابقاته المختلفة، وهي:
مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة
7:00 مساءً | 85 د
أخر فتاة استعراض
9:30 مساءً | 93 د
196 متر
قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )
2:30 مساءً | 98 د
المعماري
5:00 مساءً | 111 د
حصار المد والجزر
7:30 مساءً | 90 د
يا إلهي!
سي سينما 1
11:30 صباحًا | 85 د
تدفُّق
2:00 مساءً | 71 د
برنامج الأفلام القصيرة 2
4:15 مساءً | 99 د
سام
6:30 مساءً | 113 د
غريب
9:30 مساءً | 93 د
قصة سليمان
سي سينما 2
12:00 مساءً | 82 د
برنامج الأفلام القصيرة 1
2:15 مساءً | 75 د
ذاكرتي مليئة بالأشباح
4:00 مساءً | 100 د
أبناء
6:15 مساءً | 82 د
أبي
8:30 مساءً | 100 د
رفعت عيني للسما
سي سينما 3
12:15 مساءً | 105 د
يتعلَّم
2:30 مساءً | 104 د
عن السقوط
5:00 مساءً | 89 د
نافذة على فلسطين - أفلام قصيرة
8:30 مساءً | 110 د
المملكة
أكاديمية ديزي
7:00 مساءً | 90 د
برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 1
10:00 مساءً | 140 د
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