"سيني جونة" منصة انطلاق للمواهب وصناع السينما المصريين والعرب

الجونة- منى الموجي:

تواصل "سيني جونة"، الذراع الإنتاجية لمهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة التي انطلقت في 24 أكتوبر الجاري، مهمتها في دعم صناع الأفلام المصريين والعرب من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، وتوفير الإرشاد الفني والدعم المالي لمشاريعهم السينمائية.

تتضمن برامج "سيني جونة" الرائدة برنامجين رئيسيين: "ملتقى سيني جونة" و"سيني جونة لدعم الأفلام"، اللذين صُمما خصيصًا لدعم صناع الأفلام في رحلتهم الإبداعية.

يقدم برنامج "سيني جونة لدعم الأفلام" فرصة لتطوير المشاريع والإنتاج المشترك في بيئة احترافية لصناع الأفلام، بينما يسهم "ملتقى سيني جونة" في بناء شبكات تواصل عن طريق ربط محترفي الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

يشارك صناع الأفلام والخبراء في ورش عمل ومناقشات وجلسات وعروض وجلسات تقييمية، تهدف جميعها إلى إثراء المحادثات وتقديم فرص تعليمية قيمة للمشاركين يوميًا حتى 31 أكتوبر.

يشهد هذا العام النسخة الثانية من كل من "سوق سيني جونة" و"برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة" بعد نجاح النسخة الأولى من البرنامجين العام الماضي.

يُعتبر "سوق سيني جونة" مساحة للتعاون تستهدف الأصوات الجديدة والراسخة في صناعة السينما العربية، بما في ذلك المنتجين والموزعين ووكلاء المبيعات ومنصات العرض. أما "برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة" فهو مخصص للطلاب وصناع الأفلام في بداية مسيرتهم المهنية. يستضيف "سيني جونة للمواهب الناشئة" هذا العام 150 موهبة في برنامجي "سيني جونة للنجوم الصاعدة" و"زوايا"، ويعد مظلة لجميع المبادرات التي تركز على المواهب الشابة.

يشهد هذا العام أيضًا إطلاق "سيني جونة للأفلام القصيرة"، وهو برنامج جديد مخصص لدعم الأصوات الفريدة في مشهد الأفلام القصيرة المصرية. بدعم من "أو ويست"، سيوفر هذا المنبر منح إنتاج بقيمة تزيد على 2,250,000 جنيه مصري.

في النسخة السابعة من برنامج "سيني جونة لدعم الأفلام"، تم اختيار 21 مشروعًا (13 في مرحلة التطوير و8 في مرحلة ما بعد الإنتاج) من بين أكثر من 230 طلبًا مؤهلاً. اختيرت هذه المشاريع بناءً على جودتها الفنية وإمكانية تحقيق تأثير ملحوظ في المشهد السينمائي.

وعلق أحمد شوقي، رئيس برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، قائلًا: "نحن فخورون بالدعم المستمر من رعاتنا القدامى وشركائنا الجدد، وكذلك بالعدد القياسي للمشاريع المقدمة، ما يعكس أهمية البرنامج لصناعة السينما العربية".

يقدم أيضًا "ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام" للمشاركين أكثر من 30 فرصة للتعلم والمشاركة، بما في ذلك 20 جلسة حوارية و9 حوارات ومحاضرات تعليمية و5 جلسات وورش عمل رئيسية، ولأول مرة، يقدم مائدة مستديرة تجمع صناع القرار لمناقشة قضايا حيوية تشكل مستقبل صناعة الأفلام.

وتعليقًا على النسخة الجديدة من "سيني جونة"، قال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي: "أكدت سيني جونة من جديد التزامها برعاية المواهب في جميع أنحاء العالم العربي، بتوفير الموارد الأساسية ومنصة داعمة لصناع الأفلام الناشئين والمخضرمين، ليواصل سيني جونة تشكيل مستقبل يزدهر فيه الصوت العربي في السينما محليًا وعالميًا".

ومن المقرر أن يشهد حفل ختام "سيني جونة" توزيع جوائز نقدية وخدمات تصل إلى 400,000 دولار أمريكي للمشاريع الفائزة، مقدمة من مهرجان الجونة السينمائي والرعاة والشركاء.