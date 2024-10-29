بعد عرضه في مهرجان الجونة.. الفيلم التسجيلي "طاردة العشيقات" في سينما زاوية

كتب- مروان الطيب:

كشفت سينما زاوية عن عرض الفيلم التسجيلي "Mistress Dispeller" ضمن عروضها الأسبوعية بعد عرضه ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على "فيسبوك" خبر عرض الفيلم وعلقت: "بعد عرضه في صالة كاملة العدد بمهرجان الجونة السينمائي، متفوتش فرصة مشاهدة الفيلم التسجيلي طاردة العشيقات يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في الساعة 7 مساء، ظهرت صناعة جديدة في الصين مكرسة للحفاظ على استمرارية العلاقات الزوجية في مواجهة الخيانة، وانج تشنشي هي جزء من هذه الصناعة المتنامية، حيث تعمل كـ طاردة العشيقات وتوظف للتدخل في العلاقات الزوجية بهدف إنهاء أي علاقات خارجية تهددها".

واستكملت: "يتتبع فيلم طاردة العشيقات حالة خيانة حقيقية تنكشف، بينما تحاول وانج إعادة زوجين من حافة أزمة كبيرة، يقدم الفيلم نافذة حميمية على حياة الزوجين الشخصية، التي عادة ما تبقى مخفية خلف الأبواب المغلقة، على مدار الفيلم يتنقل تعاطفنا بين الزوج والزوج والعشيقة، مما يسمح لنا باستكشاف تداخل العاطفة مع البراجماتية والمعايير الثقافية التي تشكل العلاقات الرومانسية في الصين المعاصرة"، وسيتم عرض الفيلم بترجمة عربية وإنجليزية.

وعرض فيلم "طاردة العشيقات" بعدد من المحافل السينمائية العالمية خلال الفترة الماضية، أبرزها مشاركته بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، مهرجان زيوريخ السينمائي، ومهرجان نيو أورلينز السينمائي وفوزه بجائزة "أفضل فيلم وثائقي".

وكشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن استمرار تعاونها مع سينما زاوية في القاهرة للعام الثاني على التوالي، يأتي هذا التعاون في إطار الحرص على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع قاعدة الجمهور السينمائي في مصر، من خلال تقديم تجربة سينمائية متميزة لمحبي السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص، من خلال مبادرة "الجونة في زاوية"، التي أطلقت العام الماضي، سيعرض هذا العام في سينما زاوية 14 فيلماً من أفلام مهرجان الجونة السينمائي، بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري، وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، بمعدل فيلمين يوميًا.

ويتيح هذا التعاون فرصة لسكان القاهرة لمتابعة مجموعة مختارة من الأفلام التي تُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي من خلال سينما زاوية، التي تُعد واحدة من أهم المنصات لعرض الأفلام المستقلة في مصر. كما يهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق الأفلام المعروضة في المهرجان، مع التركيز بشكل خاص على جمهور الشباب الذي يُعد من الفئات المستهدفة الأساسية في هذا التعاون.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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