فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخامس.. تغطية خاصة

إعداد - معتز عباس:

شهد اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي 2024 أجواءً مفعمة بالحيوية والإبداع، حيث تجمع عدد كبير من النجوم وصناع السينما في العديد من الفعاليات، أبرزها عرض الفيلم المغربي "الكل يحب تودة"، ضمن مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة عام 2024.

يواصل مهرجان الجونة السينمائي تقديم فعاليات دورته السابعة، وشهد اليوم الاثنين 28 أكتوبر، عرض عدة أفلام مهمة على مدار اليوم، وهي: "الجميع يحب تودا، الاحتضار، المخدوعون، حبيبي، الحجرة المجاورة.

برنامج الأفلام القصيرة والذي ضم: "مَن لا أفارقه، الصراع لأجل لايكيبيا، موت بلا رحمة، حين تسمع صرصور الليل يحين دورك، من التراب وإليه، ماء العين، برج الرومي، خارج الكهف، نحن في الداخل، أكاديمية ديزي، سحاب".

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.



ومع اقتراب المهرجان من منتصفه، تترقب الأنظار المزيد من المفاجآت والفعاليات المثيرة في الأيام القادمة، مما يجعل مهرجان الجونة السينمائي حدثًا لا يُنسى في عالم السينما.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة متواصلة للمهرجان.. للمتابعة (اضغط هنا)