مهرجان الجونة

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بالصور.. يسرا وأمينة خليل وبشرى بالبدلة "الرجالي" في الجونة السينمائي

10:00 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    النجمة يسرا
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالتها من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل تتألق على السجادة الحمراء
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل من فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل على السجادة الحمراء
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    بشرى ببدلة رجالي من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 16 صورة
    بشرى من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 16 صورة
    يسرا ببدلة رجالي من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    بشرى ببدلة رجالي من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    يسرا من مهرجان الجونة
  • عرض 16 صورة
    يسرا
  • عرض 16 صورة
    يسرا من مهرجان الجونة السينمائي
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

خرجت النجمة يسرا عن المألوف في إطلالاتها المميزة هذا العام، وقامت بارتداء بدلة "رجالي" كانت محل أنظار حضور مهرجان الجونة السينمائي، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت يسرا وهي ترتدي بدلة سوداء لامعة خطفت بها الأنظار فور وصولها السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور التذكارية ولاقت إعجاب الجميع.

كما انضمت الفنانة بشرى لأغرب الإطلالات هذا العام، وارتدت أيضًا بدلة أنيقة، حيث ظهرت وهي تتجول مرتدية بدلة نصفها سوداء كلاسيكية والنصف الثاني من الچينز لاقت إعجاب الحضور.

وكان آخر هؤلاء النجمات هي الفنانة أمينة خليل التي حرصت أن تظهر بشكل مغاير عن الجميع، وظهرت مرتدية بدلة قاتمة أنيقة والتقطت عدد من الصور التذكارية وسط إعجاب المتواجدين بإطلالتها.

وتواصل إدارة مهرجان الجونة السينمائي إقامة العديد من الفعاليات الفنية، إلى جانب الورش والندوات والجلسات الحوارية والتي تشهد حضور أبرز وألمع النجوم وصناع السينما المصرية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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