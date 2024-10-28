"أناقة وابتسامة".. كندة علوش تنشر صورها من مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة كندة علوش على مشاركة إطلالتها من خامس أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مع جمهورها ومتابعيها، ونشرت صور من على السجادة الحمراء عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت كندة وهي ترتدي فستان أنيق والابتسامة لم تفارقها على السجادة الحمراء، والتقطت العديد من الصور التذكارية وعلقت: "قلبي كان ممتلئًا".

وأطلت الفنانة كندة علوش بعدد من الإطلالات المختلفة منذ حفل افتتاح مهرجان الجونة يوم 24 أكتوبر، وكانت من ضمن الإطلالات ظهورها وهي بالشال الفلسطيني ولاحظ البعض وزنها الزائد وذلك بعد الكشف مؤخرًا عن إصابتها بمرض السرطان ورحلة علاجها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة كندة علوش كانت بفيلم "الأتوبيس الأصفر" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2023.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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