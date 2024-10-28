مهرجان الجونة

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محمد فراج يتغزل في بسنت شوقي بمهرجان الجونة: "موهوبة وشاطرة"

09:48 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

محمد فراج وبسنت شوقي

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كتب - معتز عباس:

تغزل الفنان محمد فراج في زوجته الفنانة بسنت شوقي، وذلك على هامش مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وتحدث فراج لـ "عرب وود"، وقال: "أتمنى من كل قلبي إنه يبقى في تعاون بيني وبينها في الشغل، لأن بسنت ممثلة موهوبة وأي حد وأنا أولهم أتمنى أني أشتغل معها وأقف قدامها، وحصل كتير قبل كده، بس الفرص دي بتبقى أدوار وتوقيتات مش لازم اي اتنين متجوزين طول الوقت يبقوا مع بعض".

وعن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل، أكده أنه يقوم بتصوير مسلسل درامي من المقرر عرضه في رمضان 2025، لافتًأ إلى أن يشارك في مسلسل "كتالوج" والمقرر عرضه على منصة "نيتفليكس" قريبًا.

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ويشارك محمد فراج، بطولة مسلسل "كتالوج"، كلًا من ريهام عبد الغفور وخالد كمال وآية سماحة وسماح أنور، من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي".

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