بدلة سوداء أنيقة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بثالث إطلالة لها من اليوم الخامس من مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة أمينة خليل على حضور عرض فيلم المغربي "الكل يحب تودا" مساء اليوم الاثنين، الذي يعرض بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وظهرت أمينة على السجادة الحمراء للفيلم المغربي ببدلة سوداء أنيقة بثالث إطلالة لها اليوم، وكان الظهور الأول لها في ندوة يوسف الشريف ونيللي كريم، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار، وظهرت مرة أخرى بإطلالة مختلفة مرتدية فستان قصير وشاركت الرقص مع فتى السجادة الحمراء أندرو ويف.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.



يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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