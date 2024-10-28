مهرجان الجونة

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فستان ذهبي.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بإطلالة غريبة في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

08:50 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

بسنت شوقي

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كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بإطلالة غريبة وجديدة، على السجادة الحمراء، مرتدية فستان باللون الذهبي، وذلك قبل عرض الفيلم المغربي "الكل يحب تودة"، ضمن مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء، أبرزهم نسرين طافش، جيهان خليل، أمينة خليل، وغيرهم، قبل دقائق من دخول عرض الفيلم أبرزهم المخرج أمير رمسيس.

وتدور أحداث فيلم "الكل يحب تودة" حول مغنية مغربية تقليدية، وهي تقدم عروضها في حانات مدينتها الإقليمية تحت أنظار الرجال، وتخطط للمغادرة إلى أضواء الدار البيضاء، للحصول على التقدير وضمان مستقبل أفضل لابنها.

بسنت شوقي (2)

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