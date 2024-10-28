مكشوف.. إطلالة غير عادية لـ جيهان خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

كشفت الفنانة جيهان خليل، عن إطلالتها الجريئة في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك قبل عرض الفيلم المغربي "الكل يحب تودة"، ضمن مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

وظهرت جيهان مرتدية فستان طويل مكشوف الصدر من الأعلى.

توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء، أبرزهم نسرين طافش، جيهان خليل، أمينة خليل، وغيرهم، قبل دقائق من دخول عرض الفيلم أبرزهم المخرج أمير رمسيس.

وتدور أحداث فيلم "الكل يحب تودة" حول مغنية مغربية تقليدية، وهي تقدم عروضها في حانات مدينتها الإقليمية تحت أنظار الرجال، وتخطط للمغادرة إلى أضواء الدار البيضاء، للحصول على التقدير وضمان مستقبل أفضل لابنها.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.