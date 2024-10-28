أمينة خليل بـ بدلة رجالي وبوسي شلبي.. 20 صورة من عرض فيلم "الكل يحب تودا" في مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

شهد رابع أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم المغربي "الكل يحب تودا" في عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط والذي يشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عرض الفيلم منهم الفنانة أمينة خليل، المخرج أمير رمسيس، الإعلامية بوسي شلبي والتقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

وتدور أحداث فيلم "الكل يحب تودة" حول مغنية مغربية تقليدية، وهي تقدم عروضها في حانات مدينتها الإقليمية تحت أنظار الرجال، وتخطط للمغادرة إلى أضواء الدار البيضاء، للحصول على التقدير وضمان مستقبل أفضل لابنها.

وعرض فيلم "الكل يحب تودة" مؤخرًا بعدد من المحافل السينمائية العالمية منها مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 التي أقيمت بشهر مايو الماضي، إلى جانب فوزه بجائزة "تنويه خاص" في مهرجان ملقا للسينما الفرنسية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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