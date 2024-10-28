رانيا يوسف ترقص مع أندرو ويف وتخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة رانيا يوسف الرقص مع فتى السجادة الحمراء أندور ويف خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة هذا العام.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر خلاله أندرو ويف وهو يقوم بفرش السجادة الحمراء أمام عدد من النجوم للمشي عليها وكان أبرزهم الفنانة رانيا يوسف التي رقصت على السجادة، إلى جانب الفنان الكبير حسين فهمي الذي ظل يقفز معربًا عن سعادته، والفنانة هيدي كرم التي ظهرت أيضَا وهي ترقص على سجادة أندرو.

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وشهد خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات بحضور عدد من أبرز النجوم وصناع السينما.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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