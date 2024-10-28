أجرأ فستان في خامس أيام مهرجان الجونة.. نسرين طافش تتألق على السجادة الحمراء

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:



تألقت الفنانة السورية نسرين طافش في أحدث ظهور لها، من على السجادة الحمراء، قبل عرض الفيلم المغربي "الكل يحب تودة"، ضمن مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وظهرت نسرين بإطلالة مميزة وجريئة مرتدية فستان أسود لامع، خطفت به عدسات الكاميرات.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.