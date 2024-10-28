10 صور.. شاهد النجوم في عرض فيلم "الكل يحب تودة" في مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

يعرض مساء اليوم الاثنين الفيلم المغربي "الكل يحب تودة" ضمن مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية على جائزة "النجمة الذهبية".

وبدأ توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء قبل دقائق من دخول عرض الفيلم أبرزهم المخرج أمير رمسيس.

وتدور أحداث فيلم "الكل يحب تودة" حول مغنية مغربية تقليدية، وهي تقدم عروضها في حانات مدينتها الإقليمية تحت أنظار الرجال، وتخطط للمغادرة إلى أضواء الدار البيضاء، للحصول على التقدير وضمان مستقبل أفضل لابنها.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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