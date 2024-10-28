مهرجان الجونة

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أداء كان لا يُنسى.. ماذا قالت يسرا عن حفل هشام نزيه في مهرجان الجونة السينمائي؟

07:27 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

يسرا في مهرجان الجونة

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كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة يسرا عن سعادته بالمشاركة في حفل الموسيقار هشام نزيه، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت يسرا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: "سعدت بحضور أول حفل مباشر لهشام نزيه في مهرجان الجونة أمس، الأداء كان لا يُنسى على الإطلاق".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

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