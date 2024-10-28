اليوم الخامس.. 18 صورة لـ أمينة خليل بإطلالتين مختلفتين في مهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت النجمة أمينة خليل بإطلالتين مختلفتين في اليوم الخامس لمهرجان الجونة السينمائي، إذ ارتدت صباح الاثنين ملابس "كاجوال" وحرصت على حضور جلسة نقاشية تناولت العلاقة بين الدراما والمجتمع والجمهور.

الجلسة تحدث فيها النجم يوسف الشريف، النجمة نيللي كريم، والمخرج كريم الشناوي، وأدارها الدكتور مينا النجار.

وعادت أمينة بإطلالة مختلفة في منتصف اليوم مرتدية فستانا أنيقا، وتواجدت في منطقة البلازا لتصوير عدد من اللقاءات مع وسائل الإعلام المختلفة.

جدير بالذكر أن أمينة خليل تشارك في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.