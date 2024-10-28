45 صورة ومعلومات عن فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة الذي رقص معه النجوم

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، على مشاركة الرقص مع فتى السجادة الحمراء الذي يدعى أندرو ويف خلال مراسم وفعاليات المهرجان.



ونستعرض لكم معلومات عن فتى السجادة الحمراء أندرو ويڤ في السطور التالية:

- يشارك في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

- يتابعه أكثر من 3 مليون شخص على إنستجرام.

- لا يتابعه من نجوم الفن سوى الفنانة نشوى مصطفى.

- رقص معه عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة بينهم يسرا وبشرى وأمينة خليل وداليا البحيري والسيناريست تامر حبيب.

- يعتاد ارتداء الملابس المشجرة في الفعاليات التي يتواجد فيها.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي طوال الأيام الماضية عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة

إسعاد يونس "صاحبة السعادة"، وجلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد

٢٣ سنة من عرضه الأول.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم،

مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من

المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم

بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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