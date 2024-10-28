طارق العريان: السقا لم يتحمس لـ"السلم والثعبان".. وحفظي: عمرو دياب كان هيعمل الفيلم

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

احتفل مهرجان الجونة السينمائي بفيلم السلم والثعبان ضمن فعاليات الدورة السابعة التي انطلقت في 24 أكتوبر، وذلك بعد مرور 23 عاما على عرضه الأول.

ونظم المهرجان جلسة جمعت صاحب قصة الفيلم ومخرجه طارق العريان، ومؤلف العمل محمد حفظي، وبطلته حلا شيحة، ومؤلف موسيقى العمل هشام نزيه، وأدارها الناقد أندرو محسن مدير البرمجة في المهرجان.

قال طارق العريان إن محمد حفظي كتب الفيلم في البداية بالإنجليزية، مضيفا "وأرسلناه لأكثر من فنان، منهم الفنان أحمد السقا، وترجمناه بالعربي، لم يتشجع له أحد وكان بالنسبة لهم أين الفيلم، ورأوا ما كتبناه سكتشات، وأنا وحفظي كنا حريصين على أن تكون القصة بسيطة لتلمس الناس، وتعبنا في فكرة من يقدمه، حتى توصلنا لـ هاني سلامة وحلا شيحة".

وقال حفظي "فاكر في فترة كان عمرو دياب هيعمل الفيلم"، ليعلق طارق "كان بيجاملنا".

وكان من بين المشاهير الذين حضروا الجلسة: تارا عماد، فدوى عابد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن o west ومكادي هايتس،

ركين سعد، داليا شوقي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، تامر حبيب.