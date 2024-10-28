محمد حفظي: "السلم والثعبان لم يحقق نجاحا عند عرضه وشعرنا بإحباط"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

احتفل مهرجان الجونة السينمائي بفيلم السلم والثعبان ضمن فعاليات الدورة السابعة التي انطلقت في 24 أكتوبر، وذلك بعد مرور 23 عاما على عرضه الأول.

ونظم المهرجان جلسة جمعت صاحب قصة الفيلم ومخرجه طارق العريان، ومؤلف العمل محمد حفظي، وبطلته حلا شيحة، ومؤلف موسيقى العمل هشام نزيه، وأدارها الناقد أندرو محسن مدير البرمجة في المهرجان.

وقال محمد حفظي "ألف شكر لمهرجان الجونة ولـ أندرو بالذات لاني أعرف انك صاحب الفكرة، حققتوا حلمي بعرض الفيلم في مهرجان، فعندما عُرض السلم والثعبان لم أكن اعرف المهرجانات، لذلك أنا سعيد بعرضه في مهرجان الجونة".

وتابع "عند عرض الفيلم في السينما لم يحقق نجاحا كبيرا، وكان في نفس موسم أيام السادات للراحل أحمد زكي والمخرج محمد خان، ويمكن طبيعة الفيلم المختلفة، جعلته لا يحقق الإيرادات، وشعرنا بإحباط، ووقتها لم يكن هناك وسائل التواصل الاجتماع، وبعد فترة عرفت أن الفيلم سيعيش، وتم عرضه على الفضائيات، وعام تلو الآخر يزداد جمهوره ويظل مرتبطا به".

وكان من بين المشاهير الذين حضروا الجلسة: تارا عماد، فدوى عابد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن o west ومكادي هايتس،

ركين سعد، داليا شوقي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، تامر حبيب.