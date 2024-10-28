حلا شيحة: ياسمين في "السلم والثعبان" بنت غير عادية وهذا سر إعجاب الجمهور بالعمل

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

احتفل مهرجان الجونة السينمائي بفيلم السلم والثعبان ضمن فعاليات الدورة السابعة التي انطلقت في 24 أكتوبر، وذلك بعد مرور 23 عاما على عرضه الأول.

ونظم المهرجان جلسة جمعت صاحب قصة الفيلم ومخرجه طارق العريان، ومؤلف العمل محمد حفظي، وبطلته حلا شيحة، ومؤلف موسيقى العمل هشام نزيه، وأدارها الناقد أندرو محسن مدير البرمجة في المهرجان.

وأعربت النجمة حلا شيحة عن سعادتها بمهرجان الجونة السينمائي، وبوجودها مع صناع الفيلم، وقالت "وفي رأيي أن استمرار الفيلم يتعلق بالمصداقية والارتجال، والمخرج طارق العريان كان حريص على أن يسمعنا، ودائما يقول لي إن ياسمين ليست ببنت عادية، هي قوية وتمارس التانجو، ووقتها كان عندي 20 عاما".

وتابعت "أيضا من أسباب النجاح والاستمرار السيناريو الذي يمس الناس ويشبه قصص الحب الحقيقية".

وكان من بين المشاهير الذين حضروا الجلسة: تارا عماد، فدوى عابد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن o west ومكادي هايتس،

ركين سعد، داليا شوقي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، تامر حبيب.