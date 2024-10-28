مهرجان الجونة

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بينهم حلا شيحة وطارق العريان.. 22 صورة لفريق "السلم والثعبان" في "الجونة السينمائي"

04:17 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

احتفل مهرجان الجونة السينمائي بفيلم السلم والثعبان ضمن فعاليات الدورة السابعة التي انطلقت في 24 أكتوبر، وذلك بعد مرور 23 عاما على عرضه الأول.

شهدت الجلسة حضور صاحب قصة الفيلم ومخرجه طارق العريان، ومؤلف العمل محمد حفظي، وبطلته حلا شيحة، ومؤلف موسيقى العمل هشام نزيه، وأدار الجلسة الناقد أندرو محسن مدير البرمجة في المهرجان.

وكان من بين المشاهير الذين حضروا الجلسة: تارا عماد، فدوى عابد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن o west ومكادي هايتس.

ركين سعد، داليا شوقي، إنجي كيوان.

مهرجان الجونة السينمائي السلم والثعبان حلا شيحة طارق العريان
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