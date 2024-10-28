مهرجان الجونة

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طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بـ"السلم والثعبان" بعد مرور 23 عاما على عرضه

04:10 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (4)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (5)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (6)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (7)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (2)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (8)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (10)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (9)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (3)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (13)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (12)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (15)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (14)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (16)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (11)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (18)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (19)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (21)
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    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (22)
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    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (20)
  • عرض 22 صورة
    طارق العريان يكشف سر ارتباط الجمهور بالسلم والثعبان (17)
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

احتفل مهرجان الجونة السينمائي بفيلم السلم والثعبان ضمن فعاليات الدورة السابعة التي انطلقت في 24 أكتوبر، وذلك بعد مرور 23 عاما على عرضه الأول.

ونظم المهرجان جلسة جمعت صاحب قصة الفيلم ومخرجه طارق العريان، ومؤلف العمل محمد حفظي، وبطلته حلا شيحة، ومؤلف موسيقى العمل هشام نزيه، وأدارها الناقد أندرو محسن مدير البرمجة في المهرجان.

وعن سر استمرار ارتباط الناس وإعجابهم بالعمل، رغم مرور ٢٣ عاما على عرضه الأول، قال طارق العريان: "النوع الرومانسي يعيش خاصة إذا تم تقديمه بمصداقية، والفيلم كان بسيطا جدا، ونفذناه بشكل عفوي وبروح الارتجال، واعتقد أن هذا هو سبب استمرار نجاح الفيلم وارتباط الجمهور به".

وكان من بين المشاهير الذين حضروا الجلسة: تارا عماد، فدوى عابد، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن o west ومكادي هايتس،

ركين سعد، داليا شوقي، إنجي كيوان، محمود ياسين جونيور، تامر حبيب.

طارق العريان السلم والثعبان مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن
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