سر انهيار نيللي كريم من البكاء في كواليس "ذات" ولهذا السبب تتخلص من ملابس أدوارها

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات خامس أيام دورته السابعة، جلسة لمناقشة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور، في منطقة البلازا، بحضور: نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبدالمسيح، سلمى الفوال، كريم الشناوي، وأدارها مينا النجار.

قال النجمة نيللي كريم "أنا شخصيا بتعب من الشخصيات التي أقدمها، وأحتاج بعد انتهاء العمل لأجازة شهر مثلا الجونة أو أي حتة، وأتخلص من ملابس الشخصية واكسسواراتها عشان استعيد نفسي".

وحكت نيللي موقفا تعرضت له في كواليس مسلسل "ذات": "يعني فيه موقف انهرت من البكاء في كواليس مسلسل ذات لما لمحت نفسي في المراية بملابس الشخصية بعد تقدمها في العمر، ودي كانت أول مرة أفركش في حياتي وروحت البيت ولبست هدومي عشان اتأكد إني مش في حجم الست دي، ووقت تصوير سجن النسا كنت بخرج في حياتي وأنا بشخصية غالية لأنها كانت شخصية صعبة ومسلسل صعب جدا".

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، بينهم: أمينة خليل، أحمد داود، علا رشدي، لقاء الخميسي، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج صفي الدين محمود.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عددا كبيرا من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، بينها: محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ولصناع فيلم رفعت عيني للسما.