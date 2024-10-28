الجونة السينمائي.. كريم الشناوي: "مش مطلوب من الفن إحداث تغيير ومسلسل لن يغير المجتمع"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات خامس أيام دورته السابعة، جلسة لمناقشة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور، في منطقة البلازا، بحضور: نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبدالمسيح، سلمى الفوال، كريم الشناوي، وأدارها مينا النجار.

وقال المخرج كريم الشناوي "أحيانا كصناع بسبب رد الفعل تدريجيا بنتعامل مع نفسنا كخبراء وده مش حقيقي، الفن مش معمول علشان يغير ومش مطلوب منه في الأساس يغير، وبالنسبالي غلط أن الأفكار تبدأ من القضية لأن ترجمتها يعني اني ببدأ من التريند يعني بتشوف الصورة بالعكس، ومش شايف أن الدراما هي سبب التحرش مثلا خالص احنا بنعكس اللي حاصل".

وتابع "علاقتنا بالجمهور طوال الوقت تتغير وقائمة على فكرة احترام الجمهور أو المسؤولية، وفي رأيي أن ما سيغير المجتمع ليس مسلسل ولكن تعليم والتربية والدخل، نحن طبقات في منظومة كبيرة، وببساطة محاسب شاطر أهم جدا من مخرج فاشل أو ممثل فاشل، فما نعيشه يجعلنا نضع أنفسنا في منطقة غير حقيقية".

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، بينهم: أمينة خليل، أحمد داود، علا رشدي، لقاء الخميسي، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج صفي الدين محمود.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عددا كبيرا من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، بينها: محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ولصناع فيلم رفعت عيني للسما.