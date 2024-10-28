الجونة السينمائي.. يوسف الشريف: تأثير الدراما على المجتمع تراكمي ولا تحكم على الجمهور

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات خامس أيام دورته السابعة، جلسة لمناقشة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور، في منطقة البلازا، بحضور: نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبدالمسيح، سلمى الفوال، كريم الشناوي، وأدارها مينا النجار.

قال الفنان يوسف الشريف "موضوع الجلسة مهم جدا ويسيطر على مشواري كله، دايما كنت بقول لنفسي أنا بعمل ده ليه بيفيد الناس بإيه موضوع، تأثير الدراما على المجتمع موضوع مهم وشيق جدا للنقاش، لو افترضنا أن تأثير الدراما على المجتمع من خلال حاجتين رسالة العمل ودي حاجة واضحة وصريحة وسهل التفكير فيها، الحاجة التانية نوعية المشاهد اللي الجمهور بيشوفها".

وتابع "ممكن عمل تلاقي واحد بيقول ده بيشاور على مشكلة البلطجة مثلا ويحذر منها، وبعدين تستغرب أن حد تاني بيتكلم عن نفس العمل وبيقول العكس وأنه يروج للبلطجة مثلا، هتلاقيها معضلة اكتر من وجهة نظر ومحدش عارف يحسمها".

وأضاف يوسف "تأثير الدراما على المجتمع بيكون بشكل تراكمي ودي وجهة نظر، وطبعا لازم أعرض الشيء السلبي اللي في المجتمع لكن لما يتكرر كتير في نفس السنة أو ورا بعض بيكون له تأثير سلبي".

وأشار يوسف إلى أنه خريج هندسة عين شمس قسم ميكانيكا، وحاول عند دخوله الفن تقديم حاجة جديدة، مضيفا "متحكمش على المشاهد، فيه ناس بتشوف أن المشاهد متعود على نوع معين زي العلاقات الإنسانية والحب وانك لما تقدم نوع جديد، بيبقى الرد لأ المشاهد مش بيحب ده، لأ اعمل الحاجة واعملها صح والمشاهد هيقدرك".

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، بينهم: أمينة خليل، أحمد داود، علا رشدي، لقاء الخميسي، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج صفي الدين محمود.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عددا كبيرا من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، بينها: محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ولصناع فيلم رفعت عيني للسما.