أمينة خليل ولقاء الخميسي.. 25 صورة للنجوم في جلسة الدراما والمجتمع بالجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات خامس أيام دورته السابعة، جلسة لمناقشة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور، في منطقة البلازا، بحضور: نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبدالمسيح، سلمى الفوال، كريم الشناوي، وأدارها مينا النجار.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، بينهم: أمينة خليل، أحمد داود، علا رشدي، لقاء الخميسي، الدكتور خالد عبدالجليل، المنتج صفي الدين محمود.

وتحدثت نيللي كريم في بداية كلمتها عن كيف استقبل المجتمع الكثير من أعمالها، وحديثهم عن تأثرهم بما قدمت.

وقالت "تحت السيطرة من أنجح المسلسلات على المستوى الاجتماعي، الناس كانت بتوقفني في الشارع وبتحكيلي مواقف شبه الموجودة في المسلسل، مرة واقفة بشتري ساندوتشات، لقيت شخص بيقولي أنا عازمك لأن مديونلك بعد ما اتفرجت على المسلسل، وعرفت إن ابني عنده مشكلة ويعاني من مرض الإدمان فلحقته وعالجته ودي حاجة بسيطة".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عددا كبيرا من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، بينها: محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ولصناع فيلم رفعت عيني للسما.