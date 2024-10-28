الجونة السينمائي.. نيللي كريم تكشف عن موقف طريف تعرضت له بعد "تحت السيطرة"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي ضمن فعاليات خامس أيام دورته السابعة، جلسة لمناقشة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور، في منطقة البلازا، بحضور: نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبدالمسيح، سلمى الفوال، كريم الشناوي، وأدارها مينا النجار.

وقالت نيللي كريم "تحت السيطرة من أنجح المسلسلات على المستوى الاجتماعي، الناس كانت بتوقفني في الشارع وبتحكيلي مواقف شبه الموجودة في المسلسل، مرة واقفة بشتري ساندوتشات، لقيت شخص بيقولي أنا عازمك لأن مديونلك بعد ما اتفرجت على المسلسل، وعرفت إن ابني عنده مشكلة ويعاني من مرض الإدمان فلحقته وعالجته ودي حاجة بسيطة".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي أقام على مدار أيامه السابقة عدد كبير من الجلسات الحوارية والندوات التي ناقشت قضايا مهمة في صناعة السينما، بينها: محمود حميدة، إسعاد يونس، هند صبري، هاني أبو أسعد، ولصناع فيلم رفعت عيني للسما.