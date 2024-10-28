"الجميع يحب تودا" و"خارج الكهف" ضمن برنامج خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
الجونة- منى الموجي:
يواصل مهرجان الجونة السينمائي تقديم فعاليات دورته السابعة، ويشهد اليوم الاثنين 28 أكتوبر، عرض عدة أفلام مهمة على مدار اليوم، وهي:
مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة
7:00 مساءً | 102 د
الجميع يحب تودا
قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )
12:00 مساءً | 180 د
الاحتضار
3:30 مساءً | 107 د
المخدوعون
6:00 مساءً | 100 د
حبيبي
9:30 مساءً | 107 د
الحجرة المجاورة
سي سينما 1
2:30 مساءً | 82 د
برنامج الأفلام القصيرة 1
5:00 مساءً | 95 د
مَن لا أفارقه
7:30 مساءً | 94 د
الصراع لأجل لايكيبيا
سي سينما 2
2:00 مساءً | 85 د
موت بلا رحمة
4:15 مساءً | 94 د
حين تسمع صرصور الليل يحين دورك
6:45 مساءً | 89 د
من التراب وإليه
9:00 مساءً | 120 د
ماء العين
سي سينما 3
1:15 مساءً | 93 د
برج الرومي
3:45 مساءً | 68 د
خارج الكهف
6:00 مساءً | 177 د
نحن في الداخل
أكاديمية ديزي
9:00 مساءً | 123 د
سحاب
وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.
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