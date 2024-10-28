"الجميع يحب تودا" و"خارج الكهف" ضمن برنامج خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي تقديم فعاليات دورته السابعة، ويشهد اليوم الاثنين 28 أكتوبر، عرض عدة أفلام مهمة على مدار اليوم، وهي:

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 102 د

الجميع يحب تودا

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

12:00 مساءً | 180 د

الاحتضار

3:30 مساءً | 107 د

المخدوعون

6:00 مساءً | 100 د

حبيبي

9:30 مساءً | 107 د

الحجرة المجاورة

سي سينما 1

2:30 مساءً | 82 د

برنامج الأفلام القصيرة 1

5:00 مساءً | 95 د

مَن لا أفارقه

7:30 مساءً | 94 د

الصراع لأجل لايكيبيا

سي سينما 2

2:00 مساءً | 85 د

موت بلا رحمة

4:15 مساءً | 94 د

حين تسمع صرصور الليل يحين دورك

6:45 مساءً | 89 د

من التراب وإليه

9:00 مساءً | 120 د

ماء العين

سي سينما 3

1:15 مساءً | 93 د

برج الرومي

3:45 مساءً | 68 د

خارج الكهف

6:00 مساءً | 177 د

نحن في الداخل

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 123 د

سحاب

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر وتستمر حتى 1 نوفمبر المُقبل.