يوسف الشريف ونيللي كريم وأحمد مراد يشاركون في جلسات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

الجونة- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الجلسات والندوات التي سيعقدها اليوم الاثنين 28 أكتوبر، ضمن برنامج دورته السابعة، ويشارك فيها كوكبة من نجوم وصناع الفن، وهي

مسرح سيني جونة

11:00 صباحًا- 12:30 مساءً

علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور

المتحدثون: كريم الشناوي، نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبدالمسيح، سلمى الفوال، يدير الحوار: مينا النجار.

1:00 - 2:00 مساءً

من الكتب إلى الشاشة: التقريب بين الأدب والسينما

المتحدثون: أحمد مراد، مريم نعوم، تامر حبيب، يدير الجلسة: رامي عبد الرازق.

3:00 - 4:30 مساءً

لقاء من جديد: السلم والثعبان

المتحدثون: طارق العريان، محمد حفظي، حلا شيحة، هاني سلامة، هشام نزيه، يدير الجلسة: أندرو محسن.

حجرة المنتدى

11:00 صباحًا- 1:00 مساءً

تمويل الأفلام: استكشاف وسائل التمويل البديلة والإطارات القانونية

المتحدثون: سولاي غربية، أليساندرا سبيشياله، أحمد طارق، سافينا نيروتي، عصمت عبيدي، يدير الجلسة : مصطفى يوسف.

3:30 - 5:00 مساءً

المنصات - ما الذي يبحثون عنه؟

المتحدثون: آية مدحت، نشوى جاد، جو الخاوند.

حجرة الورش

10:00 صباحًا- 2:00 مساءً

صندوق الأمم المتحدة للسكان وأفلام هيرستوري: إنتاج محتوى يُراعي النوع الاجتماعي

إدارة: ماجي مرجان، مريم نعوم.

2:00 - 6:30 مساءً

قدم مشروعك الفائز للمنتجين والمنصات

إدارة: أحمد شرقاوي، بول فولي.