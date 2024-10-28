يوسف الشريف ونيللي كريم وأحمد مراد يشاركون في جلسات مهرجان الجونة السينمائي اليوم
الجونة- منى الموجي:
أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن الجلسات والندوات التي سيعقدها اليوم الاثنين 28 أكتوبر، ضمن برنامج دورته السابعة، ويشارك فيها كوكبة من نجوم وصناع الفن، وهي
مسرح سيني جونة
11:00 صباحًا- 12:30 مساءً
علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور
المتحدثون: كريم الشناوي، نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبدالمسيح، سلمى الفوال، يدير الحوار: مينا النجار.
1:00 - 2:00 مساءً
من الكتب إلى الشاشة: التقريب بين الأدب والسينما
المتحدثون: أحمد مراد، مريم نعوم، تامر حبيب، يدير الجلسة: رامي عبد الرازق.
3:00 - 4:30 مساءً
لقاء من جديد: السلم والثعبان
المتحدثون: طارق العريان، محمد حفظي، حلا شيحة، هاني سلامة، هشام نزيه، يدير الجلسة: أندرو محسن.
حجرة المنتدى
11:00 صباحًا- 1:00 مساءً
تمويل الأفلام: استكشاف وسائل التمويل البديلة والإطارات القانونية
المتحدثون: سولاي غربية، أليساندرا سبيشياله، أحمد طارق، سافينا نيروتي، عصمت عبيدي، يدير الجلسة : مصطفى يوسف.
3:30 - 5:00 مساءً
المنصات - ما الذي يبحثون عنه؟
المتحدثون: آية مدحت، نشوى جاد، جو الخاوند.
حجرة الورش
10:00 صباحًا- 2:00 مساءً
صندوق الأمم المتحدة للسكان وأفلام هيرستوري: إنتاج محتوى يُراعي النوع الاجتماعي
إدارة: ماجي مرجان، مريم نعوم.
2:00 - 6:30 مساءً
قدم مشروعك الفائز للمنتجين والمنصات
إدارة: أحمد شرقاوي، بول فولي.
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