يسرا بـ بدلة رجالي في الجونة.. والجمهور يعلق: "الست دي شيك على طول"

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

خطفت الفنانة يسرا الأنظار عقب مشاركتها في حفل الموسيقار هشام نزيه من فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

على غير العادة، ظهرت يسرا بإطلالة جديدة وغريبة مرتدية بدلة نسائية، مع وضع ربطة عنق "كرافتة"، لتلفت أنظار الحاضرين والمشاركين في حفل الموسيقار هشام نزيه.

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ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة صورًا لـ إطلالة يسرا، والتي تفاعل معها رواد موقع انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك يا ملكة"، "الجامد طول عمره جامد"، "الست دي شيك على طول"، "قمر وزي العسل"، "أسطورة من أساطير مصر ربنا يحفظك"، "أيقونة حقيقية"، "يسرا.. نيكول كيدمان العرب".



يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.