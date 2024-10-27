تغطية خاصة| فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي الدولي
11:20 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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إعداد- منال الجيوشي
انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الرابع من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي
وشهد اليوم الرابع عدد من الفعاليات والأحداث واللقطات نستعرضها معكم في هذه التغطية الخاصة
ويقدم مصراوي تغطية خاصة متواصلة للمهرجان.. للمتابعة (اضغط هنا)
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