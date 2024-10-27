مهرجان الجونة

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تغطية خاصة| فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

11:20 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    حلا شيحة بفستان قصير ولوك مختلف في رابع أيام الجونة (5)
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    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (9)
  • عرض 16 صورة
    كندة علوش رفقة هند صبري في رابع أيام الجونة
  • عرض 16 صورة
    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (3)
  • عرض 16 صورة
    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (6)
  • عرض 16 صورة
    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (2)
  • عرض 16 صورة
    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (8)
  • عرض 16 صورة
    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (7)
  • عرض 16 صورة
    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (1)
  • عرض 16 صورة
    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (5)
  • عرض 16 صورة
    إطلالة هند صبري في رابع أيام الجونة السينمائي (4)
  • عرض 16 صورة
    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (5)
  • عرض 16 صورة
    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (26)
  • عرض 16 صورة
    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (19)
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    نجمات خطفن الأنظار في رابع أيام الجونة (18)
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إعداد- منال الجيوشي
انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الرابع من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

وشهد اليوم الرابع عدد من الفعاليات والأحداث واللقطات نستعرضها معكم في هذه التغطية الخاصة

ويقدم مصراوي تغطية خاصة متواصلة للمهرجان.. للمتابعة (اضغط هنا)

مهرجان الجونة السينمائي رابع أيام الجونة نجوم الفن إطلالات الجونة
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