تغطية خاصة| فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

إعداد- منال الجيوشي

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الرابع من الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

وشهد اليوم الرابع عدد من الفعاليات والأحداث واللقطات نستعرضها معكم في هذه التغطية الخاصة

ويقدم مصراوي تغطية خاصة متواصلة للمهرجان.. للمتابعة (اضغط هنا)