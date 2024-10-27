مهرجان الجونة

إعلان

"بدلة وكرافتة وقفطان".. أبرز 5 إطلالات غريبة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة

11:05 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 23 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 23 صورة
    ركين سعد
  • عرض 23 صورة
    ركين سعد
  • عرض 23 صورة
    ركين سعد
  • عرض 23 صورة
    ركين سعد
  • عرض 23 صورة
    ركين سعد
  • عرض 23 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 23 صورة
    علا رشدي
  • عرض 23 صورة
    علا رشدي
  • عرض 23 صورة
    علا رشدي
  • عرض 23 صورة
    كندة علوش
  • عرض 23 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 23 صورة
    كندة علوش
  • عرض 23 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    يسرا في مهرجان الجونة
  • عرض 23 صورة
    علا رشدي
  • عرض 23 صورة
    كندة علوش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أثارت إطلالات نجوم الفن المصري جدلاً واسعاً في اليوم الرابع من مهرجان الجونة، حيث تجاوزت حدود المألوف، والتي تنوعت بين الكلاسيكية الجريئة والغريبة.

خطفت الأنظار إطلالات نجوم الفن في حفل الموسيقار هشام نزيه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2024 في دورته السابعة، والتي نستعرض أبرزها:

داليا شوقي
ظهرت الفنانة داليا شوقي، في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، مرتدية فستان "جمبسوت" واسع باللون الأبيض.

يسرا
فاجأت الفنانة يسرا الحضور وعدسات التصوير في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة غير عادية، وظهرت مرتدية بدلة سوداء نسائية سوارية ، مع وضع ربطة عنق "كرافتة".

ركين سعد
ظهرت الفنانة ركين سعد، بإطلالة جديدة ومختلفة، مرتدية فستان قصير باللونين الأسود والبينك، وفيونكة.

علا رشدي
ظهرت الفنانة علا رشدي رفقة زوجها الفنان أحمد داوود خلال حضورهما رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأحمر اللامع.

كندة علوش
كشفت الفنانة كندة علوش عن إطلالتها من مشاركتها في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا على شكل "قفطان".

مهرجان الجونة السينمائي رابع أيام الجونة إطلالات الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تغطية خاصة| فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو