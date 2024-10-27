"بدلة وكرافتة وقفطان".. أبرز 5 إطلالات غريبة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

أثارت إطلالات نجوم الفن المصري جدلاً واسعاً في اليوم الرابع من مهرجان الجونة، حيث تجاوزت حدود المألوف، والتي تنوعت بين الكلاسيكية الجريئة والغريبة.

خطفت الأنظار إطلالات نجوم الفن في حفل الموسيقار هشام نزيه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2024 في دورته السابعة، والتي نستعرض أبرزها:

داليا شوقي

ظهرت الفنانة داليا شوقي، في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، مرتدية فستان "جمبسوت" واسع باللون الأبيض.

يسرا

فاجأت الفنانة يسرا الحضور وعدسات التصوير في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة غير عادية، وظهرت مرتدية بدلة سوداء نسائية سوارية ، مع وضع ربطة عنق "كرافتة".

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد، بإطلالة جديدة ومختلفة، مرتدية فستان قصير باللونين الأسود والبينك، وفيونكة.

علا رشدي

ظهرت الفنانة علا رشدي رفقة زوجها الفنان أحمد داوود خلال حضورهما رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأحمر اللامع.

كندة علوش

كشفت الفنانة كندة علوش عن إطلالتها من مشاركتها في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا على شكل "قفطان".