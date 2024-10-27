مهرجان الجونة

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بالصور.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة في الجونة

09:42 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
  • عرض 5 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان الجونة
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.

ونشرت رانيا يوسف، مجموعة صور لها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا، وتقف أمام حمام السباحة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: "احساس فوشيا".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

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