50 صورة.. 10 فنانات الأكثر أناقة وجرأة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتب - معتز عباس:

خطفت بعض الفنانات الأنظار وعدسات الكاميرات على السجادة الحمراء، أثناء مشاركتهن في حفل الموسيقار هشام نزيه، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت بعض النجمات على الظهور بإطلالات جريئة على "ريد كاربت" مهرجان الجونة السينمائي.

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرزها:

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل مفتوح من "الضهر"، ورسمة "تاتو" مزخرف بـ نجمة الجونة.

رانيا يوسف

خطفت رانيا يوسف الأنظار، إ ذن بدت مرتدية فستان جذاب باللون الأصفر.

بشرى

تألقت الفنانة بشرى في أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء، وظهرت مرتدية فستان صيفي بألوان زاهية، خلال عبورها على السجادة الحمراء، أمام عدسات وكاميرات التصوير.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير باللونين الأسود و"البينك".

نيللي كريم

تألقت الفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء، وظهرت مرتدية فستان طويل بألوان زاهية، خطفت به أنظار وعدسات الكاميرات.

أميرة أديب

خطفت الفنانة الشابة أميرة أديب الأنظار وعدسات الكاميرات، عقب حضورها ومشاركتها في حفل مهرجان الجونة السينمائي.

ياسمين العبد

تألقت الفنانة ياسمين العبد خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بفستان قصير كت باللون الأسود.

جيهان خليل

تألقت الفنانة جيهان خليل على السجادة الحمراء، وظهرت مرتدية فستان "جمبسوت" تايجر بأكمام طويلة.

إنجي علاء

ظهرت السيناريست إنجي علاء فعاليات حفل الموسيقار هشام نزيه باليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان مميز.

نور قدري

كشفت الفنانة نور قدري عن إطلالتها المميزة، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت مرتدية فستان أسود قصير.