مهرجان الجونة

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50 صورة.. 10 فنانات الأكثر أناقة وجرأة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة

09:17 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    يسرا في مهرجانم الجونة
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    يسرا في مهرجانم الجونة (7)
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    يسرا في مهرجانم الجونة (4)
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    يسرا في مهرجانم الجونة (8)
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    يسرا في مهرجانم الجونة (5)
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    يسرا في مهرجانم الجونة (2)
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    يسرا في مهرجانم الجونة (3)
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    نيللي كريم (3)
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    نيللي كريم (1)
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    نيللي كريم
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    نيللي كريم (2)
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    نوري قدري (3)
  • عرض 50 صورة
    نوري قدري (2)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش_1
  • عرض 50 صورة
    نوري قدري (4)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (8)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (7)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (4)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (9)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (5)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (12)
  • عرض 50 صورة
    نسرين طافش (3)_1
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    نسرين طافش (11)
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    ركين سعد
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    نسرين طافش (10)
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد (6)
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد (7)
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد (5)
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد (4)
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد (2)
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد (1)
  • عرض 50 صورة
    رانيا ييوسف
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف_1
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد (3)
  • عرض 50 صورة
    ركين سعد1
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف (4)
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف (8)
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف (3)
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف (1)
  • عرض 50 صورة
    رانيا يوسف (2)
  • عرض 50 صورة
    انجي علاء (1)
  • عرض 50 صورة
    انجي علاء
  • عرض 50 صورة
    أميرة أديب (2)_1
  • عرض 50 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 50 صورة
    انجي علاء (2)_1
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كتب - معتز عباس:

خطفت بعض الفنانات الأنظار وعدسات الكاميرات على السجادة الحمراء، أثناء مشاركتهن في حفل الموسيقار هشام نزيه، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت بعض النجمات على الظهور بإطلالات جريئة على "ريد كاربت" مهرجان الجونة السينمائي.

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرزها:

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل مفتوح من "الضهر"، ورسمة "تاتو" مزخرف بـ نجمة الجونة.

رانيا يوسف

خطفت رانيا يوسف الأنظار، إ ذن بدت مرتدية فستان جذاب باللون الأصفر.

بشرى

تألقت الفنانة بشرى في أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء، وظهرت مرتدية فستان صيفي بألوان زاهية، خلال عبورها على السجادة الحمراء، أمام عدسات وكاميرات التصوير.

ركين سعد

ظهرت الفنانة ركين سعد، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير باللونين الأسود و"البينك".

نيللي كريم

تألقت الفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء، وظهرت مرتدية فستان طويل بألوان زاهية، خطفت به أنظار وعدسات الكاميرات.

أميرة أديب

خطفت الفنانة الشابة أميرة أديب الأنظار وعدسات الكاميرات، عقب حضورها ومشاركتها في حفل مهرجان الجونة السينمائي.

ياسمين العبد

تألقت الفنانة ياسمين العبد خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بفستان قصير كت باللون الأسود.

جيهان خليل

تألقت الفنانة جيهان خليل على السجادة الحمراء، وظهرت مرتدية فستان "جمبسوت" تايجر بأكمام طويلة.

إنجي علاء

ظهرت السيناريست إنجي علاء فعاليات حفل الموسيقار هشام نزيه باليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان مميز.

نور قدري

كشفت الفنانة نور قدري عن إطلالتها المميزة، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت مرتدية فستان أسود قصير.

السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي حفل الموسيقار هشام نزيه إطلالات النجمات نسرين طافش رانيا يوسف بشرى ركين سعد نيللي كريم أمير أديب ياسمين العبد جيهان خليل إنجي علاء نور قدري
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