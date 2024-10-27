بالصور.. طارق العريان برفقة زوجته نيكول سعفان في حفل هشام نزيه بالجونة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- علاء أحمد:

حضر المخرج طارق العريان، وزوجته نيكول سعفان، حفل الموسيقار هشام نزيه والذي يقام ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

كما حرص على الحضور عدد من النجوم أبرزهم: رانيا يوسف، آسر ياسين، نسرين طافش، نيللي كريم، بشرى، جيهان خليل، جميلة عوض.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد ٢٣ سنة من عرضه الأول.

كما شهدت الأيام السابقة جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس "صاحبة السعادة".