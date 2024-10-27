إطلالة ساحرة بالأصفر.. رانيا يوسف تتألق في حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة

كتب -معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء، من حفل الموسيقار هشام نزيه، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت رانيا يوسف وهي ترتدي فستان جذاب باللون الأصفر، خطفت به الأنظار على السجادة الحمراء.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.