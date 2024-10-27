ماريان خوري وعمرو منسي يستقبلان المشاركين في برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة"

الجونة- منى الموجي:

رحب مهرجان الجونة السينمائي بالمشاركين في برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة"، الذين وصلوا من مختلف أنحاء مصر للمشاركة في سلسلة الأحداث والفعاليات لهذا العام. وتضم المجموعة مخرجين وصناع سينما شباب من خلفيات متنوعة.

تم استقبال المشاركين بحفاوة فور وصولهم من قبل ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة، وحياة الجويلي، رئيسة برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة". وحضر حنان دويدار، المدير الإقليمي لمؤسسة دروسوس، وليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، وأني تشو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي لمصر، الشركاء في هذه المبادرة، للترحيب بالمشاركين والتأكيد على التزامهم بدعم المواهب الشابة في المنطقة.

وقالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة: "مع انطلاق سيني جونة للمواهب الناشئة هذا العام، تتجدد رؤيتنا نحو دعم وإبراز القدرات الاستثنائية للمواهب الشابة في مصر والمنطقة العربية. ونحن فخورون برؤية هذا التنوع الملهم، ليس فقط في خلفيات المشاركين، بل أيضًا في أحلامهم وطموحاتهم التي تحمل بذورًا قوية لمستقبل أكثر إبداعًا وشمولية لصناعة السينما".

وعلق عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "نتطلع في مهرجان الجونة، من خلال هذه المبادرة، إلى تمكين هذه المواهب وإتاحة الفرص التي تساهم في نموهم الفني وإثراء مشهد السينما في المنطقة. إن التنوع الكبير في قصص وحكايات كل مشارك هنا يجسد روح سيني جونة الحقيقية، ويعكس إيماننا بأن الإبداع لا يعرف حدودًا، وأن السينما هي جسر للثقافات والأفكار. ونتمنى للمشاركين أن نرى بصمتهم المميزة قريبًا في عالم صناعة السينما".

وأشارت حياة الجويلي، رئيسة البرنامج، إلى أهمية البرنامج في بناء روابط دائمة داخل الصناعة. وقالت: "إننا نهدف إلى تزويد المشاركين بأكثر من مجرد مهارات، نريد أن نقدم لهم مجتمعًا من الأقران الذين يمكنهم مساعدتهم في بناء تعاونات مستدامة ، وعلاقات مدى الحياة ، والشعور بالانتماء إلى صناعة السينما الإقليمية."

وأكدت حنان دويدار، المدير الإقليمي لمؤسسة دروسوس على أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تستثمر في المواهب الشابة. وقالت "هذه المبادرة ليست فقط لدعم المواهب الإبداعية، ولكن لخلق حوار ثقافي يعزز السينما المصرية".

وبدورها قالت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية "السينما تستمتع بسلطة مجتمعية لتغيير وجهات النظر وإلهام العالم. ونأمل من خلال دعم هذا البرنامج إلى تشجيع صناع الأفلام الشباب على عرض قصص مختلفة على الشاشة، وإبراز القضايا المجتمعية لخلق حوارات مجتمعية مع الجمهور".

تُظهر مجموعة هذا العام من برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة" مواهب متنوعة تشكل مستقبل صناعة السينما في مصر. وتضم 149 مشاركًا – 44.3٪ منهم رجال و55.7٪ نساء – تضم المجموعة مشاركين من مدن كبرى مثل القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى محافظات أخرى، بما في ذلك البحيرة، قنا، الأقصر، المنيا، وبورسعيد.

واختتمت ماريان خوري: "ما يجعل هذا البرنامج مميزًا للغاية هو الشعور بالإمكانيات التي يخلقها"، مضيفًة "سيغادر هؤلاء المخرجون الشباب هذا المهرجان مع تجارب جديدة، وأفكار مبتكرة، وعلاقات قد تشكل مستقبلهم – وفي المقابل، مستقبل السينما العربية".

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.