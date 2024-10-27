مهرجان الجونة

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بالصور.. أسما شريف منير جريئة في أحدث ظهور لها بالجونة

07:48 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة أسما شريف منير عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وظهرت أسما منير بإطلالة جريئة في حفل الافتتاح، وعلقت: "عارفة إني بنزل الصور متأخر، بس عادي يعني، صح ولا إيه".

وشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد ٢٣ سنة من عرضه الأول.كما شهدت الأيام السابقة جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس "صاحبة السعادة".

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