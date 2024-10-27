بالصور.. آسر ياسين وزوجته على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- علاء أحمد

حرص الفنان آسر ياسين وزوجته، على حضور حفل موسيقي للموسيقار هشام نزيه، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

وظهر آسر وزوجته بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء، كما حضر الحفل عدد من النجوم

وشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد ٢٣ سنة من عرضه الأول.

كما شهدت الأيام السابقة جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس "صاحبة السعادة".