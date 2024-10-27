"تاتو وضهر مفتوح".. إطلالة جريئة لـ نسرين طافش في حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها، في حفل الموسيقار هشام نزيه، ضمن فعاليات اليوم الرابع من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وظهرت نسرين بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل مفتوح من "الضهر"، مزخرف بـ نجمة الجونة، لتخطف أنظار الحاضرين.

انطلقت الخميس الماضي، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.