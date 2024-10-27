"الجونة السينمائي" ينظم جلسة بعنوان "مصر والسعودية: ربط إرث السينما بالآفاق الجديدة الطموحة"

الجونة- منى الموجي:

ضمن فعاليات اليوم الرابع من الجونة السينمائي، نظم المهرجان اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 جلسة حوارية بعنوان "مصر السعودية: ربط إرث السينما بالآفاق الجديدة الطموحة"، وذلك في فيستيفال بلازا.

شارك في الجلسة: أحمد بدوي، منتج ومؤسس Film Square في مصر، وعماد إسكندر، رئيس صندوق البحر الأحمر في السعودية، زينب أبو السمح، المدير العام لمجموعة MBC في السعودية والرئيس التنفيذي لأكاديمية MBC وMBC Talent في السعودية وأخيرا وسام قطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج "العالمية" بالسعودية.

تطرقت الجلسة إلى الجوانب الإنتاجية التي تجمع مصر والسعودية بالإضافة إلى خلق تعاون سينمائي جديد يمزج بين إرث السينما المصرية وطموح صناعة السينما السعودية الناشئة. من خلال الإنتاجات المشتركة، تتطلع الدولتان لتطوير صناعة سينما عربية متكاملة وتصل إلى جمهور أوسع.

يشير أحمد بدوي، مؤسس Film Square في مصر، إلى أن السينما المصرية لطالما كانت مكانًا يعرض قصص المواهب العربية، مما يجعل التعاون بين السينما المصرية والسعودية أمرًا طبيعيًا.

أما زينب أبو السمح، المدير العام لأستوديوهات MBC السعودية، فتتحدث عن تأثير السينما المصرية على السعوديين، حيث تعتبر أن السعودية لديها "عطش" لرؤية قصصها الخاصة على الشاشة. ومع تطور صناعة السينما السعودية، هناك تزايد في الطلب على إنتاج أفلام تمثل الهوية السعودية وتفاصيل حياتهم، لكن الجمهور لا يزال متعلقاً بالسينما المصرية وقصصها.

من جهته، يؤكد محمد وفا، المدير العام لـ"روتانا"، أن القصص الجيدة تتجاوز الحدود، سواء كانت مصرية أو سعودية، مضيفاً أن هناك فرصة لتحقيق توازن بين الإرث المصري والدعم السعودي.

ويوضح وسام قطان، الرئيس التنفيذي بشركة العالمية للانتاج، أن الطلب السعودي على المهارات الفنية يتزايد، مشيرًا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية لتطوير طواقم سعودية. ويشجع عماد إسكندر، رئيس صندوق البحر الأحمر، المستثمرين والفنانين المصريين على القدوم إلى السعودية للإستثمار في السوق السعودي والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة.

ويؤكد كلاً من قطان وإسكندر أن السينما السعودية وهي تبحث عن هويتها، تستمد الإلهام من السينما المصرية العريقة.

وفي ختام جلسة الأسئلة، قدم المخرج كريم الشناوي تحية للجميع وتحدث عن فيلمه "ضي"، مشيداً بالأداء المميز للممثلة السعودية أسيل عمران. كما أبدت ميس حمدان إعجابها بقدرة الممثلين المصريين على التحدث باللهجة البيضاء السعودية وأداء أدوار تُكمل أداء الممثلات السعوديات.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس الماضي ٢٤ أكتوبر وتستمر حتى ١ نوفمبر المُقبل.