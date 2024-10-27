مهرجان الجونة

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بالصور| تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

06:44 م الأحد 27 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 9 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

التقطت عدسة مصراوي فيديو طريف للسيناريست تامر حبيب، على هامش فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر تامر وهو يرقص مع فتى السجادة الحمراء أندرو ويڤ، في منطقة البلازا، وسط تفاعل عدد كبير من الحضور.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد عدد كبير من الفعاليات المهمة، بينها جلسة حوارية للنجمة هند صبري، مناقشة مسلسل مون نايت: مارڤل قصة نجاح، بحضور المخرج الكبير محمد دياب عرض فيلم السلم والثعبان بعد ٢٣ سنة من عرضه الأول.

كما شهدت الأيام السابقة جلسات حوارية لكل من محمود حميدة، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس "صاحبة السعادة".

تامر حبيب مهرجان الجونة السينمائي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فتى السجادة الحمراء مسلسل مون نايت
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