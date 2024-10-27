بالصور| كندة علوش في جلسة "قصص ذات تأثير: ما وراء الأفلام"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد ضمن فعاليات دورته السابعة، حوارا مع المنتج ريمي غريلتي، والفنانة كندة علوش, حنان مالك ممثلة مفوضية اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، إيف ساسينراث الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). وأدار الجلسة: المخرجة ماجي مورجان.

بدأت ماجي الجلسة بالترحيب بالحضور وتعريف المتحدثين، ثم افتتح الحوار حول تأثير الأفلام في ظل الأزمات والحروب، والتساؤل عن جدوى صناعة الأفلام وسط معاناة الشعوب. وقد تم تسليط الضوء على فيلم المسافة صفر، الذي تم تصويره في غزة، كوثيقة سينمائية تنقل للعالم صورة حقيقية عن المعاناة الإنسانية الذي يؤكد على أهمية السينما في تشكيل وجهات النظر ونقل الحقيقة.

ومن جهتها، أكدت حنان مالك، ممثلة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، على دور السينما في تغيير التصورات المجتمعية تجاه اللاجئين، موضحةً أن السينما تستطيع إظهار اللاجئ كإنسان إيجابي ومساهم، وليس كسبب للمشاكل. وتطرقت حنان إلى دور مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مشيرة إلى أن زيادة الوعي بقضايا اللاجئين يمكن أن يؤثر إيجابياً على العمل التطوعي والقرارات السياسية.

وذكرت حنان عدة أفلام مثل Swimmer، النزوح، وورقة توت، الذي أُنتج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، كأمثلة على الأفلام التي تساهم في تغيير النظرة المجتمعية نحو قضايا اللاجئين. وأضافت أن الفن تستطيع يصنع السلام ويغير النظرة.

وقالت كندة علوش أن الطموح يكمن في إحداث تغيير حقيقي، فنحن غالبًا ما نسمع عن الأحداث عبر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن الصورة تكون مختلفة عندما نعيش المأساة الحقيقية من خلال تصوير الفيلم. يمنح المشاهدين فرصة للتفاعل بعمق مع المعاناة الإنسانية، مما قد يسهم في تخفيف الألم. وتعتبر المشاركة في المهرجانات السينمائية وسيلة لنقل الحقيقة إلى دول أخرى بلغة إنسانية بسيطة، حيث يلعب الفن دورًا كبيرًا في تعزيز التفاهم. كما تتيح الأفلام الوثائقية القصيرة التي يشارك فيها اللاجئون فرصة للتعبير عن مآسيهم وتجاربهم الشخصية، مما يمنحهم صوتًا ليسهم في رسم صورة واقعية أمام العالم وأضافت ان القضايا الانسانية يجب يكون الهدف منها إيضاح المأساة وليس الترويج ولكن توصيل الفكرة والمشكلة بطريقة مبسطة وفي نهاية الحوار وجه الجمهور أسئلة للمتحدثين.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته السابعة بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس 24 أكتوبر.