مهرجان الجونة

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ترند السجادة الحمراء.. لقطات طريفة جمعت البلوجر أندرو ويفي ويسرا في مهرجان الجونة

06:14 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    يسرا والبلوجر أندرو ويفي12
  • عرض 3 صورة
    يسرا والبلوجر أندرو ويفي
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كتب - معتز عباس:

حرص مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة على دعوة البلوجر العالمي أندرو ويفي، والمعروف عنه بترند "السجادة الحمراء".

ونشر البلوجر أندرو، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، لقطات طريفة جمعته بالفنانة يسرا، خلال فعاليات المهرجان، وكتب: "فتى السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بمصر".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

مهرجان الجونة السينمائي السجادة الحمراء البلوجر أندرو أندرو ويفي يسرا
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